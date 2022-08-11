Half-Life 2 получит бесплатную VR-модификацию

Разработчики VR-модификации для Half-Life 2 объявили, что бета-версия игры станет доступна в сентябре 2022 года. Планируется, что игрокам будет доступна полная версия Half-Life 2 в виртуальной реальности.

Помимо внедрения поддержки шлема, разработчики улучшили текстуры игры, доработали анимации и добавили полноценное управление с поддержкой ручного прицеливания и другими особенностями. Фактически, Half-Life 2 станет похожей на Half-Life: Alyx, вышедшую в 2020 году.

Мод будет бесплатным, для его запуска потребуется лицензионная копия Half-Life 2 и гарнитура, совместимая со SteamVR. Игру успешно протестировали на гарнитурах Valve Index, Oculus Quest, HTC Vive и Pimax VR.

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В перспективе разработчики намерены добавить в игру контент из Half-Life 2: Episode One и Episode Two. В случае официального одобрения Valve модификация появится в Steam.