Покинувшим Россию артистам предрекли скверное будущее

Представители отечественного шоу-бизнеса продолжают осуждать музыкантов и актеров, уехавших из России из-за спецоперации. Всем «предателям» они предрекают провал за границей.

Например, музыкальный критик Сергей Соседов достаточно грубо объединил всех артистов и уверенно заявил, что успеха за океаном им не видать.

«Они бы мозгами пораскинули своими, что никогда они не будут конкурентоспособными с английскими, американскими и другими исполнителями», – сказал Соседов порталу «Украина.ру».

Журналист Михаил Шахназаров порассуждал о судьбе актрисы Чулпан Хаматовой, которая сейчас живет в Латвии. В июле инсайдеры сообщали, что ее агент подыскивает ей работу в Голливуде.

«Не она поняла, а скорее понял ее продюсер, что в Латвии ничего не светит, театр на зиму закроют, топить будет нечем. Нету зрителя, нету билетов. Она хочет в Америку уехать, потому что понимает, что здесь ее ничего не ждет», — высказался Шахназаров в программе «Полный абзац».

Поддержавшие Россию и спецоперацию также считают, что причиной неуспеха русских за границей — плохое владение языком. В США и других странах есть свои кумиры, и «наши» артисты попросту не смогут с ними конкурировать.

Список «запрещенных» в России артистов

Более того и тем, кто в итоге вернется в Россию, успеха больше не видать, считает Михаил Шахназаров. «Обрисую перспективы возвращения Галкина. Они равны нулю. Если Галкин вернется в Россию, то будут уже вопросы к власти... Галкин перестал быть артистом», — сказал он.

Среди самых известных персон, кто уехал из России после начала спецоперации — Алла Пугачева и Максим Галкин, группа Little Big, актриса Чулпан Хаматова, Земфира и Рената Литвинова.