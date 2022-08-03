НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Хаматова нацелилась на Голливуд

Источник:
Sibnet.ru
470 6
Фото: © соцсети

Актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России после спецоперации, пытается найти работу в зарубежном кино.

«Хаматова обзавелась агентом в Америке, это шанс получить работу, за которую нормально платят. Там своих хватает звезд. Но сейчас есть шанс попасть «в струю» в США - с такой позицией. Для этого нужны связи», — сообщил источник «Комсомольской правде».

После отъезда из России Хаматова говорила, что не вернется в страну даже при большом желании. Поскольку она придерживается пацифистской позиции, ей просто не дадут работать как прежде, считает актриса.

Сейчас Чулпан Хаматова живет в Риге, но, по словам источника близкого к актрисе, зарабатывать там нормальные деньги за работу в театре или кино ей не удастся.

Еще по теме
Начались съемки сериала «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой
Скорсезе снимет новый фильм с Ди Каприо
План по показу голливудских релизов в России провалился
Кинотеатры вернут голливудские релизы хитрым путем
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Калашников» усовершенствовал АК‑12 по опыту СВО
Xiaomi запустила большую распродажу в России
Россия перекрыла газовый вентиль Латвии
Украина в День ВМФ нанесла удар по штабу Черноморского флота
Обсуждение (6)
Картина дня
МИД заявил об окончании эпохи сотрудничества с Западом
Лавров обвинил США в стремлении показать свою безнаказанность
США ввели санкции против Кабаевой
Снайперскую винтовку «Сталинград» применили на Украине
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Самое обсуждаемое
38
Немецкое вооружение опозорилось на Украине
32
Россия перекрыла газовый вентиль Латвии
29
Спикер Госдумы назвал уехавших из страны россиян предателями
26
Путин утвердил новую Морскую доктрину России
26
Треть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли