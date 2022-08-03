Хаматова нацелилась на Голливуд

Актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России после спецоперации, пытается найти работу в зарубежном кино.

«Хаматова обзавелась агентом в Америке, это шанс получить работу, за которую нормально платят. Там своих хватает звезд. Но сейчас есть шанс попасть «в струю» в США - с такой позицией. Для этого нужны связи», — сообщил источник «Комсомольской правде».

После отъезда из России Хаматова говорила, что не вернется в страну даже при большом желании. Поскольку она придерживается пацифистской позиции, ей просто не дадут работать как прежде, считает актриса.

Сейчас Чулпан Хаматова живет в Риге, но, по словам источника близкого к актрисе, зарабатывать там нормальные деньги за работу в театре или кино ей не удастся.