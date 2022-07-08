Появился свежий список «запрещенных» в России артистов

Список включает российских исполнителей, выступления которых нежелательно в стране и распространяется среди организаторов концертов. Среди «запрещенных» музыкантов оказался рэпер Noize MC, Монеточка, Манижа.

Список опубликовал сайт «Фанатка» со ссылкой на одного из музыкантов, обнаружившего себя в стоп-листе. Всего в списке 30 музыкантов, включая реперов Моргенштерна и Face, признанных иногентами. Перечень выглядит так:

рэпер Noize MC

рэпер «Оксимирон»

группа «ДДТ»

группа «Машина времени»

группа «Аквариум»

группа «Каста»

группа «Би-2»

группа «Несчастный случай»

певица Земфира

певец Меладзе Валерий

экс-солист группы «Тараканы» Спирин Дмитрий

группа «Anacondaz»

группа «Louna»

группа «Порнофильмы»

группа «Ногу Свело!»

группа «Кровосток»

группа Элизиум»

группа «2Маши

певица Манижа

певица Монеточка

певица Гречка

группа «IC3PEAK»

группа «Литтл Биг»

певец Вася Обломов

рэпер «Лигалайз»

певица Дора

группа «Алоэ Вера»

певица Муся Тотибадзе

Все музыканты, творчество которых оказалось нежелательным в России, так или иначе критиковали военную спецоперацию на Украине.