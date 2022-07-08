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Появился свежий список «запрещенных» в России артистов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kerrin Key / CC BY-SA 2.0

Список включает российских исполнителей, выступления которых нежелательно в стране и распространяется среди организаторов концертов. Среди «запрещенных» музыкантов оказался рэпер Noize MC, Монеточка, Манижа.

Список опубликовал сайт «Фанатка» со ссылкой на одного из музыкантов, обнаружившего себя в стоп-листе. Всего в списке 30 музыкантов, включая реперов Моргенштерна и Face, признанных иногентами. Перечень выглядит так:

  • рэпер Noize MC
  • рэпер «Оксимирон»
  • группа «ДДТ»
  • группа «Машина времени»
  • группа «Аквариум»
  • группа «Каста»
  • группа «Би-2»
  • группа «Несчастный случай»
  • певица Земфира
  • певец Меладзе Валерий
  • экс-солист группы «Тараканы» Спирин Дмитрий
  • группа «Anacondaz»
  • группа «Louna»
  • группа «Порнофильмы»
  • группа «Ногу Свело!»
  • группа «Кровосток»
  • группа Элизиум»
  • группа «2Маши
  • певица Манижа
  • певица Монеточка
  • певица Гречка
  • группа «IC3PEAK»
  • группа «Литтл Биг»
  • певец Вася Обломов
  • рэпер «Лигалайз»
  • певица Дора
  • группа «Алоэ Вера»
  • певица Муся Тотибадзе

Все музыканты, творчество которых оказалось нежелательным в России, так или иначе критиковали военную спецоперацию на Украине.

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