Появился свежий список «запрещенных» в России артистов

Список включает российских исполнителей, выступления которых нежелательно в стране и распространяется среди организаторов концертов. Среди «запрещенных» музыкантов оказался рэпер Noize MC, Монеточка, Манижа.
Список опубликовал сайт «Фанатка» со ссылкой на одного из музыкантов, обнаружившего себя в стоп-листе. Всего в списке 30 музыкантов, включая реперов Моргенштерна и Face, признанных иногентами. Перечень выглядит так:
- рэпер Noize MC
- рэпер «Оксимирон»
- группа «ДДТ»
- группа «Машина времени»
- группа «Аквариум»
- группа «Каста»
- группа «Би-2»
- группа «Несчастный случай»
- певица Земфира
- певец Меладзе Валерий
- экс-солист группы «Тараканы» Спирин Дмитрий
- группа «Anacondaz»
- группа «Louna»
- группа «Порнофильмы»
- группа «Ногу Свело!»
- группа «Кровосток»
- группа Элизиум»
- группа «2Маши
- певица Манижа
- певица Монеточка
- певица Гречка
- группа «IC3PEAK»
- группа «Литтл Биг»
- певец Вася Обломов
- рэпер «Лигалайз»
- певица Дора
- группа «Алоэ Вера»
- певица Муся Тотибадзе
Все музыканты, творчество которых оказалось нежелательным в России, так или иначе критиковали военную спецоперацию на Украине.