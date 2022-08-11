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Shaman открестился от патриотизма в песне «Встанем»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Песня «Встанем» вышла накануне начала военной спецоперации на Украине, музыкант Shaman о создании композиции сказал: «Будто кто-то надиктовал». Сейчас артист уверяет, что песня не задумывалась, как патриотическая.

«Почему-то такие песни называют патриотическими. Для меня это просто песня, которая сделана от души. Это мое состояние души, которое я транслирую, и оно такое от рождения», — сказал Shaman в интервью «360».

По словам музыканта, песню он хотел выпустить к 9 мая, но выложил в Сеть 23 февраля, что совпало с началом военной спецоперации на Украине (24 февраля). Из-за политической ситуации песня сразу ушла в народ.

Видео песни «Встанем» на YouTube посмотрели более 22 миллионов пользователей Сети. В июле у певца вышла композиция «Я русский», укрепив позиции артиста. Клип на новый трек за сутки посмотрели 5 миллионов человек, также исполнитель получил лесные отзывы от музыкальных критиков.

До выхода трека «Встанем» у музыканта был более узкий круг поклонников. Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) стал известен после участия в проектах «Фактор А» и третьего сезона «Голоса», где в команде Пелагеи занял второе место.

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Топ комментариев

fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

демократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

Killer1974

Поверьте. гейропа уже мертва как точка на карте! Она(гейропа)стала разменной монетой у сша! И если(не...