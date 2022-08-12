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Shaman стал популярнее скандального рэпера и подвергся критике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из клипа «Я русский» исполнителя Shaman

Певец Shaman (Ярослав Дронов) занял лидирующие позиции по количеству поисковых запросов в Сети, обогнав Моргенштерна (признан иногентом в России). Об этом рассказал сам исполнитель.

«Я вышел в лидеры среди российских артистов по количеству поисковых запросов в Яндексе», — сказал Shaman ТАСС.

За июль пользователи Сети искали информацию о музыканте более 2,8 миллиона раз. Для сравнения, поисковых запросов у Моргенштерна почти в 2,5 раза меньше (1,2 миллиона).

При этом у прославившегося музыканта становится все больше критиков. Поскольку творчество «Шамана» нашло массовый отклик именно на патриотической волне, то журналист Отар Кушанашвили нашел в чем упрекнуть Дронова.

«Называется Shaman по-английски и говорит — я русский. Очень смешно», — сказал Кушанашвили в выпуске YouTube-шоу «Каково».

Shaman открестился от патриотизма в песне «Встанем»

Журналист подчеркнул, что самого певца никто не хочет обижать. Дело в том, что он воспользовался ситуацией, чтобы стать знаменитым, понимаю, что сейчас необходимо придерживаться именно патриотической позиции.

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