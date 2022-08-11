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Шесть станций метро построят в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Шесть станций метро – четыре подземных и две наземных построят в Красноярске, работы начнутся в этом году, сообщает правительство региона.

В Красноярске на участке протяженностью около 11 километров от улицы Высотной до улицы Шахтеров инженеры «Моспроект-3» разместят шесть станций. Метро свяжет центр с самым активно развивающимся Советским районом Красноярска.

Это будет не подземка, а метротрамвай – четыре подземных и две наземных станции.

«Проект очень интересный, одна из важных задач – интегрировать подземную систему рельсового транспорта в городскую наземную сеть. Поэтому мы предложим краю одни из самых современных технологических решений, которыми мы владеем», — сказала гендиректор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Выбор в пользу станций мелкого заложения позволит оптимизировать пассажиропотоки – пересадки на наземный транспорт станут короче и быстрее. Затем маршрут могут продлить еще на 4 километра и построить шесть наземных станций.

Работу начнут в этом году, ввод объекта намечен на 2026 год. В начале февраля сообщалось, что на развитие метро край возьмет заем — более 89 миллиардов рублей в виде инфраструктурного бюджетного кредита.

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