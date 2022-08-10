Новосибирский программист Роман Паулов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео из Новосибирского зоопарка с манулом Мией и ее неугомонными котятами.

Котятам манула уже исполнилось два месяца и они стали очень активными. А их маме Мие приходится следить за ними.

«Каждый день малыши осваивают новые высоты и горизонты — вот уже и на крыше домика не отдохнешь в сладком одиночестве: тоже ведь залезут. Мие уже шесть лет и для нее это первое материнство, но справляется она великолепно. Только посмотрите, какая выдержка, какое терпение и любовь!», — написал Паулов.

Манул – редкое животное, находящееся на грани исчезновения. Он внесен в Красную книгу РФ. В Сибири дикий кот обитает в Республике Алтай, Тыве, Бурятии и юго-восточной части Забайкалья.

В Новосибирском зоопарке манулы размножаются уже четверть века. Зоопарк участвует в Международной и Европейской программах сохранения вида.