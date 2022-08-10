НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Сотрудницу МВД заподозрили в расклеивании обнаженных фото соперницы

Источник:
Sibnet.ru
696 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жительница Новосибирска обнаружила на машине парня и на дверях в подъезд свои обнаженные фотографии, их могла развесить сотрудница полиции из-за желания отбить мужчину у соперницы.

Женщина обнаружила на машине своего парня и на дверях в подъезды свои обнаженные снимки. Она поняла, что это могла сделать ее соперница, работающая в полиции, сообщает телеграм-канал Baza.

Девушки не поделили парня. Он уходил к полицейской, а потом вернулся к своей девушке. Сотрудница полиции угрожала слить обнаженные снимки девушки, а затем решила их расклеить. Но попала под камеры видеонаблюдения.

ГУ МВД России по Новосибирской области сообщило, что проводится служебная проверка «по факту возможной причастности сотрудника одного из территориальных отделов полиции к противоправному деянию». Если причастность подтвердится, девушку могут уволить из органов правопорядка.

Еще по теме
Убивший человека экс-депутат «Единой России» остался на свободе
Третьего сибирского ученого за лето заподозрили в госизмене
Баскетболистку Грайнер приговорили к девяти годам
Делавшего кукол из умерших девочек россиянина признали недееспособным
смотреть все
ЧП #Криминал #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Запад вспомнил старый метод борьбы с Россией
Кремль назвал Францию недружественным государством
Китай скопировал российские истребители и ракетные комплексы
МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада
Обсуждение (1)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

демократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...

lex-on

С чего он взял ,что его точка зрения правильная ? Царь земли что ли .🤦

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?