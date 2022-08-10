Жительница Новосибирска обнаружила на машине парня и на дверях в подъезд свои обнаженные фотографии, их могла развесить сотрудница полиции из-за желания отбить мужчину у соперницы.

Женщина обнаружила на машине своего парня и на дверях в подъезды свои обнаженные снимки. Она поняла, что это могла сделать ее соперница, работающая в полиции, сообщает телеграм-канал Baza.

Девушки не поделили парня. Он уходил к полицейской, а потом вернулся к своей девушке. Сотрудница полиции угрожала слить обнаженные снимки девушки, а затем решила их расклеить. Но попала под камеры видеонаблюдения.

ГУ МВД России по Новосибирской области сообщило, что проводится служебная проверка «по факту возможной причастности сотрудника одного из территориальных отделов полиции к противоправному деянию». Если причастность подтвердится, девушку могут уволить из органов правопорядка.