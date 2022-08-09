МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада в вопросе демократии, опубликовав соответствующий рисунок в официальном Twitter.

На картинке изображены три конфликта, в которых США использовали военную силу под лозунгом демократии: Ирак, Афганистан и Куба. Дипломат подписал изображение: «Демократия или демосумашествие?».

Официальный представитель китайского МИД нередко комментирует действия США при помощи картинок в Twitter. Так, он называл Соединенные Штаты самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете.

Кроме этого, китайский дипломат напоминал о многочисленных жертвах и страданиях, которые принесли американские военные во время операций во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке, и указывал на ответственность Вашингтона за ситуацию на Украине.