Томский сыр с голубой плесенью стал лучшим в России

Сыр Горгонзола с голубой плесенью семейной сыроварни «Four Kings» из Томска стал победителем конкурса «Лучший сыр России» в Московской области на всероссийском фестивале фермерской продукции «Сыр! Пир! Мир!», сообщает администрация Томской области.

В этом году в конкурсе участвовали более 170 сыроварен и около 1 тысячи образцов сыра со всей России. Образцы оценивали 100 членов жюри: сырные сомелье, сыровары, шеф-повара.

Горгонзола – один из наиболее известных итальянских сыров, относится к голубым сырам, вырабатывается из коровьего молока при помощи ферментов и грибка «Пеницилл рокфоровый».

Владельцы сыроварни «Four Kings» Ольга и Константин Фокины занимаются сыроделием семь лет. В 2021 году они привезли с конкурса шесть серебряных и бронзовых медалей.