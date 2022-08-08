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Томский сыр с голубой плесенью стал лучшим в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: CostaPPPR / CC BY-SA 4.0

Сыр Горгонзола с голубой плесенью семейной сыроварни «Four Kings» из Томска стал победителем конкурса «Лучший сыр России» в Московской области на всероссийском фестивале фермерской продукции «Сыр! Пир! Мир!», сообщает администрация Томской области.

В этом году в конкурсе участвовали более 170 сыроварен и около 1 тысячи образцов сыра со всей России. Образцы оценивали 100 членов жюри: сырные сомелье, сыровары, шеф-повара.

Горгонзола – один из наиболее известных итальянских сыров, относится к голубым сырам, вырабатывается из коровьего молока при помощи ферментов и грибка «Пеницилл рокфоровый».

Владельцы сыроварни «Four Kings» Ольга и Константин Фокины занимаются сыроделием семь лет. В 2021 году они привезли с конкурса шесть серебряных и бронзовых медалей.

 

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Жизнь #Еда
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