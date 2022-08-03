Чубайсу подтвердили синдром Гийена—Барре

Состояние бывшего спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса стабилизировалось. Врачи окончательно подтвердили у него синдром Гийена—Барре, сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

«Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица. Об этом мне рассказала Авдотья Смирнова (жена Чубайса)», — написала Собчак.

Синдром Гийена—Барре — заболевание, при котором нарушается проведение нервных импульсов. Характеризуется проблемами чувствительности и вегетативными расстройствами. При этом большинство пациентов выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома.

Некоторые СМИ списывают болезнь Чубайса на перенесенный коронавирус. Он переболел им два года назад и ревакцинировался полгода назад. Редкие случаи синдрома были зафиксированы после прививок от COVID-19 вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca.