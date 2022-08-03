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Лавров обвинил США в стремлении показать свою безнаказанность

Источник:
ТАСС
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Фото: © МИД России

Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань была продиктована стремлением Вашингтона доказать свою безнаказанность и вседозволенность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это отражает ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает. Это стремление доказать всем и вся безнаказанность и проявлять свою вседозволенность. Что хочу, то и ворочу — примерно так», — отметил Лавров.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что не видит иного «резона создавать такой раздражитель фактически на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для Китайской Народной Республики».

Визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань стал первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предостерегал Вашингтон от подобных акций.

МИД России охарактеризовал «визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР».

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Политика #Мир
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