Байкал навсегда загрязнили пластиком

Вредный для экосистемы пластик останется в Байкале навсегда. Его невозможно ни поднять со дна, ни выловить сетями, сообщил старший научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Михаил Колобов.

Ученые четвертый год проводят исследования по содержанию микропластика в Байкале. Они отбирают пробы сетью, через которую проходят сотни кубических метров воды. В лаборатории специалисты пропускают образцы через фильтры, способные уловить мельчайшие частицы. Результаты исследований указывают, что озеро «сроднилось» с пластиком навсегда.

«Полностью и тем более быстро очистить Байкал от уже скопившегося в нем пластика нельзя», — цитирует «Научная Россия» Колобова.

Большая часть отходов уже утонула, добавил он. На дне озера захоронены АБС-пластики, ПВХ, полиуретан, акрил, нейлон, капрон, поликарбонат и даже ПЭТ, из которого изготавливаются пластиковые бутылки. А на поверхности, в толще воды, плавают микрочастицы, размеры которых варьируются от нескольких сантиметров до нескольких микрометров и даже нанометров. Извлечь их нельзя.

«Необходимо создать условия, которые ограничат или полностью прекратят поступление нового пластика в Байкал», — резюмировал ученый.

Байкал — крупнейший в мире природный резервуар пресной воды — загрязняется постоянно. Источник, несущий вредные для озера вещества — река Селенга и ее притоки. В водоем попадает часть отходов от деятельности промпредприятий, очистных сооружений, негативный вклад вносят туристы.