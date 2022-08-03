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Байкал навсегда загрязнили пластиком

Источник:
Научная Россия
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Пластиковая посуда
Фото: © Sibnet.ru

Вредный для экосистемы пластик останется в Байкале навсегда. Его невозможно ни поднять со дна, ни выловить сетями, сообщил старший научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Михаил Колобов.

Ученые четвертый год проводят исследования по содержанию микропластика в Байкале. Они отбирают пробы сетью, через которую проходят сотни кубических метров воды. В лаборатории специалисты пропускают образцы через фильтры, способные уловить мельчайшие частицы. Результаты исследований указывают, что озеро «сроднилось» с пластиком навсегда.

«Полностью и тем более быстро очистить Байкал от уже скопившегося в нем пластика нельзя», — цитирует «Научная Россия» Колобова.

Большая часть отходов уже утонула, добавил он. На дне озера захоронены АБС-пластики, ПВХ, полиуретан, акрил, нейлон, капрон, поликарбонат и даже ПЭТ, из которого изготавливаются пластиковые бутылки. А на поверхности, в толще воды, плавают микрочастицы, размеры которых варьируются от нескольких сантиметров до нескольких микрометров и даже нанометров. Извлечь их нельзя.

«Необходимо создать условия, которые ограничат или полностью прекратят поступление нового пластика в Байкал», — резюмировал ученый.

Байкал — крупнейший в мире природный резервуар пресной воды — загрязняется постоянно. Источник, несущий вредные для озера вещества — река Селенга и ее притоки. В водоем попадает часть отходов от деятельности промпредприятий, очистных сооружений, негативный вклад вносят туристы.

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Сибирь #Гео #Иркутск #Бурятия
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urbasik

Подчищают своих слуг.Еленовка №2

Sovik

Надо же делать вид, что борются с терроризмом. По факту это только для заголовка новостей сделано.

mosquito__2010

Талончики на горизонте сверкают.

KrisJunior

Сколько шума было, а оказался пшик...