НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Поставки импортного алкоголя сократятся на 40%

Источник:
РИА Новости
435 2
Фото: © Sibnet.ru

Импорт алкоголя в России во втором полугодии 2022 года продолжит снижаться, падение будет в переделах 40, сообщил президент компании Ladoga, крупного импортера алкоголя в РФ, Вениамин Грабар.

«Во втором полугодии импорт продолжит показывать снижение в пределах 40% в целом по рынку. Мы ожидаем частичного восстановления ввоза за счет увеличения отгрузок политически нейтральных поставщиков. Часть доли импорта будет замещена напитками российского производства», — сказал Грабар РИА Новости.

По итогам первых шести месяцев 2022 года, объем импорта остался на уровне аналогичного периода прошлого года — мартовский простой удалось компенсировать в мае и июне, отмечает он.

Директор по маркетингу крупнейшего импортера вин в России Luding Group Андрей Ушаков, что на фоне снижения доли импортного алкоголя увеличился спрос на крепкие напитки из дружественных стран — армянские и грузинские коньяки.

По словам Ушакова, полноценно заменить некоторые уникальные нишевые категории алкоголя, которые жёстко привязаны к месту производства, нельзя, но по многим другим замещение импорта происходит, и в условиях сокращения ассортимента, будет расти спрос на российский крепкий алкоголь.

Еще по теме
Названа малоизвестная разница между обычным и безалкогольным вином
Минсельхоз заявил о полной обеспеченности России чаем
Популярные чайные бренды покинут Россию
Первое судно с зерном покинуло Одессу
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Калашников» усовершенствовал АК‑12 по опыту СВО
Xiaomi запустила большую распродажу в России
Россия перекрыла газовый вентиль Латвии
Украина в День ВМФ нанесла удар по штабу Черноморского флота
Обсуждение (2)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

paramedic

Яма с известью по нему плачет.

urbasik

Подчищают своих слуг.Еленовка №2

userkc

- дай денег , весь смысл существования Украины сейчас, богатейшей Республики СССР! потом они отдадут...

Asd10

Напомнил щирым про совесть, чудак...)))