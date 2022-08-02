Поставки импортного алкоголя сократятся на 40%

Импорт алкоголя в России во втором полугодии 2022 года продолжит снижаться, падение будет в переделах 40, сообщил президент компании Ladoga, крупного импортера алкоголя в РФ, Вениамин Грабар.

«Во втором полугодии импорт продолжит показывать снижение в пределах 40% в целом по рынку. Мы ожидаем частичного восстановления ввоза за счет увеличения отгрузок политически нейтральных поставщиков. Часть доли импорта будет замещена напитками российского производства», — сказал Грабар РИА Новости.

По итогам первых шести месяцев 2022 года, объем импорта остался на уровне аналогичного периода прошлого года — мартовский простой удалось компенсировать в мае и июне, отмечает он.

Директор по маркетингу крупнейшего импортера вин в России Luding Group Андрей Ушаков, что на фоне снижения доли импортного алкоголя увеличился спрос на крепкие напитки из дружественных стран — армянские и грузинские коньяки.

По словам Ушакова, полноценно заменить некоторые уникальные нишевые категории алкоголя, которые жёстко привязаны к месту производства, нельзя, но по многим другим замещение импорта происходит, и в условиях сокращения ассортимента, будет расти спрос на российский крепкий алкоголь.