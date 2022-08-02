Китай вывел авианосцы в море перед приездом Пелоси на Тайвань

Два действующих авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива перед возможным визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, пишут тайваньские СМИ со ссылкой на военные источники.

Авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» не так давно покинули порты Циндао и Санья. В настоящее время не ясно, держат ли курс корабли в зону Тайваньского пролива или примут участие в военных учениях. В любом случае это свидетельствует об усилении военного противостояния между Китаем и США в регионе, приводит ТАСС материал

Как сообщил в понедельник китайский аналитический центр SCSPI, в настоящее время в акватории к юго-востоку от Тайваня находится ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Ronald Reagan.

По данным тайваньских СМИ, Пелоси прилетит в Тайбэй вечером во вторник во главе делегации из шести человек, представляющих Демократическую партию.

Пекин неоднократно предупреждал американскую сторону, что если визит состоится, то это не останется без последствий. Вашингтон полагает, что Пекин может предпринять шаги, которые приведут к кризису, в том числе осуществить запуски ракет или провести военные учения.