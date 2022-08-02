НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Горный Алтай попал в аутсайдеры по восстановлению лесов

Источник:
Sibnet.ru
218 0
Сломанное старое дерево
Сломанное старое дерево в Новосибирске
Фото: Sibnet.ru

Республика Алтай заняла последнее место среди регионов Сибири по показателям восстановления лесов, а два региона округа, напротив, вырвались в лидеры по России, сообщила замначальника отдела департамента лесного хозяйства по СФО Елена Балаганская.

Республика Алтай заняла 64 место из 82 регионов по России. «Это самый незначительный показатель», — отметила Балаганская.

Отличных результатов в восстановлении лесов, по ее словам, добилась Иркутская область. Регион стал лидером по России, а третье место по стране занял Красноярский край.

Специалисты планируют восстановить лес на площади 315 тысяч гектаров до конца года. Искусственное лесовосстановление – это посев семян, посадка сеянцев или саженцев на месте выгоревшего или вырубленного леса. Основная работа по высадке деревьев начнется в конце августа, резюмировала специалист.

Еще по теме
Пестициды спровоцировали гибель пчел в регионах России
Дожди накроют Забайкалье
Прохладные выходные ждут новосибирцев
Белого медведя с застрявшей в зубах банкой увезут на вертолете
смотреть все
Сибирь #Гео #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Как «Сверхъестественное»: лучшие фильмы про нечисть
29.07.2022 23:53
info.sibnet.ru
Самые красивые девушки России. ФОТО
26.07.2022 23:46
info.sibnet.ru
«Серый человек»: самый дорогой фильм в истории Netflix
28.07.2022 07:01
info.sibnet.ru
Вселенная расширяется: какие проекты увидят поклонники Marvel
25.07.2022 20:31
Самое популярное
«Калашников» усовершенствовал АК‑12 по опыту СВО
Xiaomi запустила большую распродажу в России
Россия перекрыла газовый вентиль Латвии
Украина в День ВМФ нанесла удар по штабу Черноморского флота
Обсуждение (0)
Картина дня
США ликвидировали лидера «Аль‑Каиды» аз‑Завахири
ЦБ предсказал начало восстановления экономики России в 2023 году
Вдова Ельцина ответила «несущему ахинею» Зюганову
ОСАГО не подорожало с 1 августа
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

ponhik78

В первом АК-12 образца 2012 года двустороннее управление режимом огня присутствовало. Как и много других...

Uynachalnica

И что, теперь грести под себя не сможет?

No!

стоп. электромобиль экологичен? а как же выбросы при производстве электроэнергии? а как же сопутствующее...

Asd10

Перевести на технический украинский не представляется возможным. Нет такого языка.)))