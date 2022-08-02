Горный Алтай попал в аутсайдеры по восстановлению лесов

Республика Алтай заняла последнее место среди регионов Сибири по показателям восстановления лесов, а два региона округа, напротив, вырвались в лидеры по России, сообщила замначальника отдела департамента лесного хозяйства по СФО Елена Балаганская.
Республика Алтай заняла 64 место из 82 регионов по России. «Это самый незначительный показатель», — отметила Балаганская.
Отличных результатов в восстановлении лесов, по ее словам, добилась Иркутская область. Регион стал лидером по России, а третье место по стране занял Красноярский край.
Специалисты планируют восстановить лес на площади 315 тысяч гектаров до конца года. Искусственное лесовосстановление – это посев семян, посадка сеянцев или саженцев на месте выгоревшего или вырубленного леса. Основная работа по высадке деревьев начнется в конце августа, резюмировала специалист.
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UynachalnicaИ что, теперь грести под себя не сможет?
No!стоп. электромобиль экологичен? а как же выбросы при производстве электроэнергии? а как же сопутствующее...
Asd10Перевести на технический украинский не представляется возможным. Нет такого языка.)))