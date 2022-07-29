DHL Express прекратит экспресс-доставку грузов по России

Международная компания доставки грузов и документов DHL Express прекращает доставку отправлений внутри России с 1 сентября, сообщается на сайте почтового оператора.

Компания объяснила решение «существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, а также законодательными ограничениями».

Российский владелец DHL Express не будет иметь доступ к информационной сети глобальной компании, которая обеспечивает автоматизацию процессов доставки внутри России.

Создать или разместить новые заявки на доставку по стране документов и грузов будет невозможно. При этом принятые для доставки по РФ до 31 августа 2022 года документы и грузы доставят получателям. Доставка из России за рубеж будет работать.