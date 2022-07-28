Вынесен приговор по делу о резонансном убийстве Веры Пехтелевой

Оглашен приговор бывшему парню студентки Веры Пехтелевой, который несколько часов избивал ее и причинил более 100 травм. За убийство с особой жестокостью он проведет 17 лет в колонии строго режима. Дело получило широкую огласку, так как соседи несколько раз звонили в полицию и просили приехать.

В январе 2020 года 23-летнюю студентку пятого курса Кузбасского государственного технического университета Веру Пехтелеву нашли мертвой в съемной квартире, где она раньше жила со своим парнем Владиславом Канюсом.

Девушка приехала забрать вещи, но он не выпустил ее, забрал телефон, а затем начал избивать «разными предметами», резал ножом и душил. По данным судебно-медицинской экспертизы, Пехтелевой было причинено около 111 травм и телесных повреждений, которые были нанесены на протяжении 12 часов.

Канюса обвиняли по трем статьям — убийство с особой жестокостью, незаконное лишение свободы с применением насилия и изнасилование. По данным СУ СК РФ по Кузбассу, со следствием он не сотрудничал, вину не признал.

Гособвинение ходатайствовало о 23 годах лишения свободы. Кемеровский областной суд признал его виновным в убийстве и незаконном лишении свободы. По первой статье суд назначил Канюсу 17 лет лишения свободы, по второй — полтора года, но от этого он освобожден в связи с истечением срока давности уголовного преследования. По обвинению в изнасиловании убийца был оправдан.

В ночь убийства жители дома несколько раз звонили в полицию и просили отправить группу реагирования, так как слышат звуки драки и женские крики о помощи. В отношении пяти полицейских возбуждено дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.