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Трамп заявил об угрозе краха США по примеру СССР

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Соединенные Штаты рискуют повторить участь Советского Союза, заявил экс-президент Дональд Трамп, отметив, что главная угроза Америке в настоящее время исходит изнутри.

«Несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нам, данной стране, остаются нездоровые и злые люди внутри», — приводит ТАСС слова бывшего президента США, который таким образом прокомментировал попытки сведения политических счетов с ним Демократической партией.

Республиканец Трамп назвал при этом в качестве одной из таких угрожающих США фигур демократку Нэнси Пелоси. Она занимает пост спикера Палаты представителей Конгресса — третий по значимости в американской государственной иерархии.

Трамп пообещал продолжать заниматься политикой. «Я делаю это для Америки. <...> Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом», — считает Трамп.

По его версии, США при нынешнем президенте-демократе Джо Байдене растеряли все те внешне- и внутриполитические достижения и преимущества.


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Топ комментариев

Asd10

Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.

GammiPluh

за 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©

Asd10

Вот она и угробила Европу! Потому, что в школу ходить не хотела.))) Но ваще это феномен манипуляции...