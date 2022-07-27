Трамп заявил об угрозе краха США по примеру СССР

Соединенные Штаты рискуют повторить участь Советского Союза, заявил экс-президент Дональд Трамп, отметив, что главная угроза Америке в настоящее время исходит изнутри.

«Несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нам, данной стране, остаются нездоровые и злые люди внутри», — приводит ТАСС слова бывшего президента США, который таким образом прокомментировал попытки сведения политических счетов с ним Демократической партией.

Республиканец Трамп назвал при этом в качестве одной из таких угрожающих США фигур демократку Нэнси Пелоси. Она занимает пост спикера Палаты представителей Конгресса — третий по значимости в американской государственной иерархии.

Трамп пообещал продолжать заниматься политикой. «Я делаю это для Америки. <...> Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом», — считает Трамп.

По его версии, США при нынешнем президенте-демократе Джо Байдене растеряли все те внешне- и внутриполитические достижения и преимущества.