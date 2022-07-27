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Самолет Ан-2 получит автопилот

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Papas Dos from Moscow, Russia / CC BY 2.0

Знаменитый легкий многоцелевой самолет Ан-2 получит автопилот, что повысит его конкурентность на рынке, сообщил представитель компании «Навигатор» Дмитрий Малов.

«Навигатор» разработал блок ВПНП (вычислитель пилотажно-навигационных параметров). «Блок выдает на индикаторы пилотажно-навигационные параметры, показывая, куда и где мы летим, обеспечивает выдачу команд на отклонение лопастей и закрылок, то есть по сути является системой автоматического управления в помощь летчику», — цитирует Малова РИА Новости.

По его словам, работы по отлаживанию системы займут два года. Малов считает, что обновленный Ан-2 будет иметь «очень хорошие продажные перспективы».

«Ан-2, хоть и не новый самолет, но очень востребованный и конкурентный. Чешская Cessna — основной конкурент, занимает приличную часть мирового рынка. Отличие только в одном: наличие системы САУ — системы автоматического управления. У них есть, у нас нет, по всем остальным параметрам Ан-2 выигрывает», — отметил он.

На основе Ан-2 также создают самолет короткого взлета и посадки «Партизан». Работы ведут в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С.А. Чаплыгина в Новосибирске.

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