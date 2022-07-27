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Россия начала строить второй газопровод в Китай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Россия начала строительство второго газопровода в Китай по дальневосточному маршруту, получивший неофициальное название «Сила Сибири-3».

Работы на шельфе Сахалина ведет строивший «Северный поток-2» трубоукладчик «Академик Черский», который сопровождают суда снабжения, приводит «Российская газета» данные с сайта геопозиции морских судов mari.

В «Газпроме» информацию пока не подтверждают и не опровергают, но известно, что месяц назад российская компания и китайская нефтегазовая корпорация CNPC подписали техническое соглашение по этому маршруту.

Сам же долгосрочный договор о поставках газа в Китай с российского Дальнего Востока был заключен еще в феврале этого года. Он предусматривает экспорт в Китай до 10 миллиардов кубометров газа в год. Ресурсной базой для поставок должно стать морское Южно-Киринское месторождение

Вместе с уже работающей «Силой Сибири» дальневосточный маршрут позволит поставлять в Китай 48 миллиардов кубометров газа в год. Но для этого газопроводам нужно выйти на проектную мощность. «Сила Сибири» должна достигнуть этого показателя к 2025 году.

Но даже с учетом такого роста поставки газа в Китай составят меньше трети от экспорта в Европу.

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Экономика #Недра и ТЭК
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