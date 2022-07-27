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Россия резко сократит поставку газа в Европу

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Поставки российского газа по «Северному потоку» — основному пути доставки газа из России в Европу —упадут до 20% от максимальной мощности трубопровода, заявил «Газпром».

Компания сообщила о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате с 27 июля прокачка газа по «Северному потоку» упадет вдвое — до 20% от максимума или 33 млн куб. м в сутки с нынешних 67 млн кубометров, уточнили ТАСС в компании.

Власти Германии заявили, что не видят технических причин для сокращения поставок газа по «Северному потоку». При этом ФРГ по-прежнему отказывается сообщать о местонахождении ранее отремонтированной турбины для газопровода.

На этом фоне цена газа в Европе с начала недели подскочила уже на треть — впервые с начала марта она превысила отметку в 2 200 за 1 тысячу кубометров. А в ближайшее время ожидать резкого падения цен на газ не приходится.

Это угрожает планам по заполнению газохранилищ всех стран ЕС. Сейчас они заполнены почти на 67% при плане в 80%. Евросоюз готовится впервые провести зиму без российского газа и решил снизить потребление газа на 15%.

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