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Продукция от заключенных заменит IKEA и другие западные бренды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Продукция, производимая в колониях российскими заключенными, способна заменить ушедшие из России бренды по целому ряду сегментов, заявил начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Федоров.

«Показатель цена/качество (у наших товаров) выше, чем у зарубежных аналогов. Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании — особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут», — цитирует Федорова «Облгазета».

В свою очередь начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН по Свердловской области Иван Шарков добавил, что колонии вполне «могут занять и место IKEA».

«Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты. Главная задача функционирования производств в колониях — это трудоустройство осужденных», — подчеркнул он.

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Топ комментариев

Asd10

Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.

GammiPluh

за 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?

pepelmetal

А нас то за шо - взвизгнули немцы

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©