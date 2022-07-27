Продукция от заключенных заменит IKEA и другие западные бренды

Продукция, производимая в колониях российскими заключенными, способна заменить ушедшие из России бренды по целому ряду сегментов, заявил начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Федоров.

«Показатель цена/качество (у наших товаров) выше, чем у зарубежных аналогов. Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании — особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут», — цитирует Федорова «Облгазета».

В свою очередь начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН по Свердловской области Иван Шарков добавил, что колонии вполне «могут занять и место IKEA».

«Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты. Главная задача функционирования производств в колониях — это трудоустройство осужденных», — подчеркнул он.