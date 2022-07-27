Российские силы заняли территорию Углегорской ТЭС

Подразделения народной милиции Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских сил заняли территорию Углегорской ТЭС в Светлодарске, сообщил глава администрации города Дебальцева Игорь Захаревич.

«Идет процесс зачистки. Станция огромная, она в два раза больше Старобешевской ТЭС. Одна из самых крупных в Европе электростанций, и для того чтобы навести там порядок, нужно время», — сказал Захаревич ТАСС.

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили множество мин и растяжек на территории теплоэлектростанции (ТЭС) перед отходом, отметил подполковник Народной милиции Луганской Народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций. На западном берегу ее водохранилища также находится поселок Новолуганское, который полностью заблокировали союзные силы.