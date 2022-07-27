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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские силы заняли территорию Углегорской ТЭС

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Подразделения народной милиции Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских сил заняли территорию Углегорской ТЭС в Светлодарске, сообщил глава администрации города Дебальцева Игорь Захаревич.

«Идет процесс зачистки. Станция огромная, она в два раза больше Старобешевской ТЭС. Одна из самых крупных в Европе электростанций, и для того чтобы навести там порядок, нужно время», — сказал Захаревич ТАСС.

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили множество мин и растяжек на территории теплоэлектростанции (ТЭС) перед отходом, отметил подполковник Народной милиции Луганской Народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций. На западном берегу ее водохранилища также находится поселок Новолуганское, который полностью заблокировали союзные силы.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

Asd10

Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.

pepelmetal

А нас то за шо - взвизгнули немцы

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©

Kam1kadze

Эй, немцы, пс-пс... Шепотом: "Северный поток дваа". Не благодарите.