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Путину доложили об уходе с МКС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Россия выйдет из проекта МКС до 2024 года, а приоритетом станет создание собственной орбитальной станции РОСС, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным новый гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — сказал он.

По словам Борисова, к этому времени Россия начнет формировать свою орбитальную станцию. Он также признал, что российская космическая отрасль находится в «непростой ситуации», при этой ей предстоит обеспечить национальную экономику необходимыми услугами.

«Это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», — уточнил Борисов.

Согласно планам NASA, эксплуатация Международной космической станции продлится до 2031 года, после чего ее планируется затопить в южной части Тихого океана. МКС была выведена на орбиту в 1998 году, первоначально ее ресурс оценивался в 15 лет.

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Наука #Космос #Россия
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