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Медведев назвал политику ЕС «коктейлем глупости и хамства»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Совета безопасности России

Европейская политика, построенная на намерении «строго наказать Россию», ударил по экономике ЕС и жизни уровню жизни самих европейцев, написал в своем телеграм-канале экс-президент России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении — отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости», — отметил Медведев.

По его мнению, европейская политика, построенная на намерении «строго наказать Россию», ударила по самому Евросоюзу. «Наплевать, что в Европе есть огромная промышленность, развитое сельское хозяйство, а граждане Евросоюза хотят жить в теплых домах с водой. Главное — пусть русские страдают», — отметил он.

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Цены на газ, нефть и уголь в других странах стоят куда дороже, а это вынуждает европейских политиков «сидеть на трех стульях»: помогать Украине, вредить России, однако при этом и думать о своих людях, пояснил зампред Совбеза.

«Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжелую диарею от страха замерзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства. Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму и войной до победного конца», — указал Медведев. 

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Политика #Мир
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