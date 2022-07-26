Володин перечислил пять причин ослабления доллара

Доллар все больше теряет свои позиции в мире — процесс дедолларизации остановить уже не получится, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он перечислил пять причин, из-за которых американская валюта теряет свои позиции. В частности доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами. «После выхода США из Бреттон-Вудского соглашения доллар перестал быть привязан к золоту. Американский печатный станок ничем не сдерживается. Отсюда огромный госдолг США и рекордная инфляция имени Байдена», — отметил Володин.

По мнению спикера, американская валюта используется «как инструмент политической борьбы». «Незаконные санкции: ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов — все это не добавляет уверенности другим государствам, что их деньги будут в сохранности», — отметил он.

Еще одной причиной ослабления доллара США стали изменения геополитического характера. «В мире существует запрос на многополярность. Как следствие — на альтернативу доллару. Доказательство тому - растущие взаиморасчеты в национальных валютах», — считает Володин.

По его словам, ослабление доллара США стало также следствием нежелания Вашингтона "признавать собственные ошибки и работать над ними".

Пятая причина — цикличность истории. «Каждой мировой валюте отведен свой период — примерно 100 лет. Португальский реал сменился испанским. Затем последовательно доминировали нидерландский гульден, французский франк, английский фунт и американский доллар. На смену последнему также придет новое», — пояснил Володин.