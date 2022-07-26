Почему ОСАГО нужно каждому автовладельцу?

Полис ОСАГО — лучший оберег для любой машины. Он не спасет от ДТП, но деньги существенно сэкономит. От чего зависит стоимость или есть те, кому документ можно не оформлять?

Автострахование ОСАГО — обязательный вид страхования автогражданской ответственности. По факту, это вид страхового полиса. В случае ДТП будет покрыт ущерб, нанесенный автомобилям. Виновный не будет возмещать расходы на ремонт из собственного кармана. Об этом позаботится страховая компания.

Сколько это стоит?

Стоимость полиса будет зависеть от ряда факторов:

Год выпуска машины. Водительский стаж. Мощность авто. Регион, где зарегистрирован автовладелец. Этот фактор крайне важен, так как в некоторых населенных пунктах плохие дорогие, горная местность, а также условия, способствующие возникновению аварийной ситуации на дорогах.

К примеру, в Москве владелец «Лады Калины» 2013 года выпуска заплатит за ОСАГО 4-4,5 тысячи рублей, а в Туве такая же услуга будет стоить 2-2,5 тысячи рублей.

Всем ли надо оформлять ОСАГО?

Всем, без исключения. Выбора в данном вопросе у автовладельцев нет. Использовать машину без страховки запрещено. Если обратиться в ГИБДД после покупки авто для постановки транспортного средства на учет, в случае отсутствия ОСАГО сделать это не удастся.

Есть ли исключения?

Не оформлять полис можно лишь в том случае, когда машина уже на учете и пользоваться ею в ближайшее время не планируется. Например, она стоит в гараже и никто на ней не ездит. Но как только появится необходимость в использовании транспортного средства, сразу же нужно озаботиться оформлением полиса.

Также разрешено не страховать выставочные экземпляры авто и музейные экспонаты. Здесь все логично: на них никто ездить не будет.

Предусмотрены ли штрафы за отсутствие ОСАГО?

Да. Наказание будет зависеть от обстоятельств, при которых совершено нарушение. Например, если у водителя кончилась старая страховка и он не продлил ее, то сумма штрафа составит 800 рублей. Если же полис оформлен лишь на одного водителя, но управляет авто не он, то придется заплатить 500 рублей.

Но самое главное — не штраф, а тот факт, что без ОСАГО, если произойдет ДТП, водитель-виновник будет возмещать нанесенный ущерб из собственного кармана. В случае отказа пострадавший обратится с иском в суд, чтобы взыскать расходы на ремонт.

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