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Россияне с виски и текилы стали переходить на водку

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Российские производители алкоголя замещают ушедшие бренды. Выросли продажи водки, которую можно добавлять в коктейли вместо рома, виски и текилы, сказал глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

В первом полугодии 2022 года производство алкогольной продукции увеличилось до 83,8 миллиона декалитров (дал) — с почти 77 миллиона дал в первом полугодии прошлого года. Производство водки увеличилось на 9%. При том что продажи в рознице приросли на 3,7%, приводит «Российская газета» данные Росалкогольрегулирования.

«Сейчас происходит постепенное "вымывание" импортной продукции из розничного звена. На фоне сохраняющегося спроса это приводит к росту продаж отечественной продукции», — пояснили в Росалкогольрегулировании.

Такие результаты в полной мере отражают ситуацию, как отрасль отреагировала на снижение поставок импортной продукции, считают в Росалкогольрегулировании. Как известно, несколько иностранных брендов покинули российский рынок

«Не было еще случая, чтобы потребитель, не найдя в магазине нужный алкоголь, бросил пить и записался бы на курсы игры в шахматы», — оценивает риски дефицита импортной продукции директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Отсюда и смещение спроса в сторону российского алкоголя.

Сейчас водку стали использовать в коктейлях вместо виски, рома и текилы: импорт упал, а водка — самый доступный «градус», пояснил Шапкин. По его оценкам, по итогам года импорт текилы, джина, рома, виски снизится на 75%, вина — на 40%.

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