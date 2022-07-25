Пираты взломали самую провальную игру Blizzard

Группа хакеров Blizzless Developer's Team взломала Warcraft 3: Reforged, которая является самой провальной игрой Blizzard.

Кроме этого, пиратам удалось взломать еще одну игру Blizzard — StarCraft: Remastered. Для запуска нелицензионной копии потребуется наличие оригинальных дистрибутивов. При этом играть в пиратские версии можно без интернета.

Warcraft 3: Reforged — вышедший в 2020 году ремастер классической стратегии Warcraft 3, который разработчики назвали «полным переосмыслением». Пользовательский рейтинг проекта на Metacritic равен 0,6 баллам из десяти возможных.

Blizzard анонсировала WarCraft 3: Reforged на BlizzCon 2018. Разработчики планировали выпустить проект до конца 2019 года, однако перенесли релиз для доработок. Несмотря на использованное дополнительное время, сразу после выхода игроки стали жаловаться на плохую оптимизацию и баги проекта.