Эксперт оценил запасы иномарок в России

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Запасов машин иностранного производства в России осталось на 3-6 месяцев, сообщил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.
«Это факт, который остается реальностью: на сегодня запасы многих иномарок в отечественных логистических центрах, у дилеров или подошли к концу, или подходят. Мы остались без тех авто, к которым привыкли», — сказал Моржаретто в интервью РИА Новости.
По его словам, китайские производители активно замещают компании, которые остановили производство автомобилей в России. Он добавил, что в Калининграде продолжается сборка корейских машин.
В марте многие сборочные предприятия иностранных производителей в России остановили работу, а зарубежные автомобили в страну практически не поставляются.
AlhazredНу Орбан один из немногих в Европе политиков думающих головой.
AlhazredПустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...
LenivecБойницы там надо ,шаровую для пулемета .
PlaguerКласс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)