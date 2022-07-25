Эксперт оценил запасы иномарок в России

Запасов машин иностранного производства в России осталось на 3-6 месяцев, сообщил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

«Это факт, который остается реальностью: на сегодня запасы многих иномарок в отечественных логистических центрах, у дилеров или подошли к концу, или подходят. Мы остались без тех авто, к которым привыкли», — сказал Моржаретто в интервью РИА Новости.

По его словам, китайские производители активно замещают компании, которые остановили производство автомобилей в России. Он добавил, что в Калининграде продолжается сборка корейских машин.

В марте многие сборочные предприятия иностранных производителей в России остановили работу, а зарубежные автомобили в страну практически не поставляются.