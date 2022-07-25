НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт оценил запасы иномарок в России

Источник:
Sibnet.ru
435 1
Фото: © Sibnet.ru

Запасов машин иностранного производства в России осталось на 3-6 месяцев, сообщил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

«Это факт, который остается реальностью: на сегодня запасы многих иномарок в отечественных логистических центрах, у дилеров или подошли к концу, или подходят. Мы остались без тех авто, к которым привыкли», — сказал Моржаретто в интервью РИА Новости.

По его словам, китайские производители активно замещают компании, которые остановили производство автомобилей в России. Он добавил, что в Калининграде продолжается сборка корейских машин.

В марте многие сборочные предприятия иностранных производителей в России остановили работу, а зарубежные автомобили в страну практически не поставляются.

Еще по теме
Стартовала продажа ОСАГО в кредит
Почти 80 тысяч российских авто продадут со скидкой
Производителям предложили выкупить неисправные иномарки
Договор купли-продажи авто теперь можно заключить онлайн
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Директор ЦРУ раскрыл разведданные о здоровье Путина
Белый медведь с застрявшей на зубах банкой вышел к людям в Диксоне
«Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине
Пираты взломали игру Stray сразу после выхода
Обсуждение (1)
Картина дня
Лавров пообещал избавить Украину от антинародного режима
Захарова сравнила состояние экономики США со смертью Ленина
Наказание о конфискации авто вступило в силу
Эксперт оценил запасы иномарок в России
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Alhazred

Ну Орбан один из немногих в Европе политиков думающих головой.

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

Lenivec

Бойницы там надо ,шаровую для пулемета .

Plaguer

Класс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)