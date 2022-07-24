США лишатся Аляски из-за антироссийских санкций

Россия готовится к контрудару на американские санкции, в результате чего Вашингтон может потерять Аляску, предположили китайские эксперты.

Отношения между двумя сверхдержавами сейчас «накалены до предела», пишет издание Sohu. Запад намерен довести Россию до банкротства и разрушить ее экономику, а также изолировать ее от остального мира.

Однако Москва обязательно нанесет контрудар, отмечает автор статьи. В частности, издание ссылается на недавно озвученное предупреждение председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, который намекал на Аляску.

Спикер Госдумы Володин ранее пригрозил Соединенным Штатам возвращением в состав России Аляски. По его словам, Вашингтон не должен распоряжаться российскими ресурсами за границей, так как у России «тоже есть что возвращать».