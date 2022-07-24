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США лишатся Аляски из-за антироссийских санкций

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Россия готовится к контрудару на американские санкции, в результате чего Вашингтон может потерять Аляску, предположили китайские эксперты.

Отношения между двумя сверхдержавами сейчас «накалены до предела», пишет издание Sohu. Запад намерен довести Россию до банкротства и разрушить ее экономику, а также изолировать ее от остального мира.

Однако Москва обязательно нанесет контрудар, отмечает автор статьи. В частности, издание ссылается на недавно озвученное предупреждение председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, который намекал на Аляску.

Спикер Госдумы Володин ранее пригрозил Соединенным Штатам возвращением в состав России Аляски. По его словам, Вашингтон не должен распоряжаться российскими ресурсами за границей, так как у России «тоже есть что возвращать».

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

Asd10

Дождётесь, маленько вам осталось ждать.)))

Alhazred

Ну Орбан один из немногих в Европе политиков думающих головой.

Alhazred

Политики в Европе давным-давно выродились, да и в Штатах тоже. Сплошная клоунада.)))

mosquito__2010

Сила в правде, а не в искусственных декларациях.