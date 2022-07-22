Россия подписала «беспрецедентную» продуктовую сделку

Соглашение о вывозе украинского зерна, блокированного с начала военной операции в морских портах, подписано в Стамбуле. В сделке участвуют Россия, Украина, Турция и ООН, от российской делегации документ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня в Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки»,— цитирует Шойгу ТАСС.

Координационный центр в Стамбуле, который создается в рамках подписанного соглашения, будет отслеживать процесс выхода судов с зерном с Украины по согласованному коридору. Он будет действовать 120 дней.

Вывоз украинского зерна по Черному морю будет происходить из трех портов — Одесса, Черноморск и Южный. Военное сопровождение не предполагается, боевым кораблям и самолетам запретят приближаться к судам на оговоренное расстояние.

Меморандум также предполагает подключение ООН к снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что достигнутая договоренность «поможет стабилизировать мировые цены на продовольствие». По его словам, это «беспрецедентное соглашение» между двумя противоборствующими сторонами.