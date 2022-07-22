Правительство расширило перечень недружественных стран

Российское правительство расширило список недружественных стран, действующих враждебно в отношении диппредставительств России, сообщила пресс-служба кабмина.

Перечень пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. «Утвержденный правительством перечень не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться», — говорится в сообщении.

Документ ограничил количество сотрудников, которое посольства и консульства этих государств могут принять на работу в России.

Так, Греции установили лимит в 34 человека, Дании — 20, ограничение Словакии — 16 человек. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

В мае 2021 года подобные ограничения ввели в отношении дипмиссий США и Чехии.