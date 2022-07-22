Дожди накроют Забайкалье

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Дождливая погода ожидается в Забайкальском крае в выходные, а по утрам будут держаться туманы, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Людмила Сидельникова.
«В течение предстоящих выходных ожидается дождливая погода.
Дожди пройдут в большинстве районов Забайкальского края, по западным, южным,
центральным районам ливни, грозы», — сообщила синоптик.
В утренние часы при прояснении туманы. Ветер юго-восточного
направления умеренный, в дневные часы будет усиливаться до 15-20 метров в
секунду.
Преобладающая температура воздуха ночью 12-17 градусов. Днем
будет 23-28 градусов, при дождях 17-22 градусов.