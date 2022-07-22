Дожди накроют Забайкалье

Дождливая погода ожидается в Забайкальском крае в выходные, а по утрам будут держаться туманы, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Людмила Сидельникова.

«В течение предстоящих выходных ожидается дождливая погода. Дожди пройдут в большинстве районов Забайкальского края, по западным, южным, центральным районам ливни, грозы», — сообщила синоптик.

В утренние часы при прояснении туманы. Ветер юго-восточного направления умеренный, в дневные часы будет усиливаться до 15-20 метров в секунду.

Преобладающая температура воздуха ночью 12-17 градусов. Днем будет 23-28 градусов, при дождях 17-22 градусов.