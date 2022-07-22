Постковидный синдром поразил 70% переболевших ковидом

Около 70% переболевших коронавирусной инфекцией людей сталкиваются с постковидным синдромом и страдают чаще всего когнитивные функции, рассказал главный внештатный невролог Минздрава России, профессор Николай Шамалов.

«При постковидном синдроме страдают прежде всего когнитивные функции, ответственные за память, внимание, речь, двигательные и познавательные навыки. Достаточно часто также возникают нарушения сна, головные боли, астения», — приводит ТАСС слова профессора.

Он отметил, что чем старше человек, тем выше риск постковидного синдрома, поскольку зачастую коронавирусная инфекция просто обостряет уже существующую проблему, например, начавшееся ухудшение памяти.

«Заметив какие-то из симптомов постковидного синдрома, следует обратиться к неврологу, врач проведет дифференциальную диагностику и назначит терапию, направленную на улучшение памяти, купирование головной боли, головокружения или устранение других проблем», — добавил Шамалов.