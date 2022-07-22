НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Постковидный синдром поразил 70% переболевших ковидом

Источник:
Sibnet.ru
403 1
Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Около 70% переболевших коронавирусной инфекцией людей сталкиваются с постковидным синдромом и страдают чаще всего когнитивные функции, рассказал главный внештатный невролог Минздрава России, профессор Николай Шамалов.

«При постковидном синдроме страдают прежде всего когнитивные функции, ответственные за память, внимание, речь, двигательные и познавательные навыки. Достаточно часто также возникают нарушения сна, головные боли, астения», — приводит ТАСС слова профессора.

Он отметил, что чем старше человек, тем выше риск постковидного синдрома, поскольку зачастую коронавирусная инфекция просто обостряет уже существующую проблему, например, начавшееся ухудшение памяти.

«Заметив какие-то из симптомов постковидного синдрома, следует обратиться к неврологу, врач проведет дифференциальную диагностику и назначит терапию, направленную на улучшение памяти, купирование головной боли, головокружения или устранение других проблем», — добавил Шамалов.

Еще по теме
Байден заразился коронавирусом
Власти пообещали не допустить чуму из Китая в Россию
Омичка с «коликой» неожиданно для себя родила ребенка
Россияне потеряли страх перед коронавирусом
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Директор ЦРУ раскрыл разведданные о здоровье Путина
«Двойной фаллос» появился на рубле
Астрономы получили таинственное послание из космоса
Белый медведь с застрявшей на зубах банкой вышел к людям в Диксоне
Обсуждение (1)
Картина дня
Правительство расширило перечень недружественных стран
Глава британской разведки МI-6 предсказал победу Украины
Стивену Кингу стало неловко за восхваление Бандеры
Постковидный синдром поразил 70% переболевших ковидом
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
41
Минфин нашел способ «уронить» курс рубля
33
Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска
33
Украина назвала «поражение России» главным условием для переговоров
26
Национальный банк Украины девальвировал гривну
24
Байден заразился коронавирусом