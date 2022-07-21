Умный счетчик выключит свет должникам

Должников заставят за свой счет устанавливать умные счетчики с функцией дистанционного отключения электроснабжения. Соответствующие поправки в законодательство разработало Минэнерго. Как будет работать нововведение?

С начала года средний уровень расчетов населения за электроэнергию упал до 96,5%, тогда как годом ранее он составлял 97%. По итогам первого квартала 2022 года суммарная задолженность на розничном рынке достигла 335 миллиардов рублей, из них порядка 75 миллиардов рублей приходится на обычных граждан. Средний ежемесячный чек «за свет» в настоящее время составляет около 1 тысячи рублей.

Кого обяжут установить счетчики?

Устанавливать умные приборы учета обяжут злостных нарушителей, которые в течение года неоднократно получали уведомления об ограничении электроснабжения из-за долгов, следует из проекта постановления, опубликованного в телеграм-канале «СоветБезРынка».

Если должник получил уведомление об установке умного счетчика до конца 2023 года, то поставщики электроэнергии и сетевая компания обязаны поставить аппарат в течение полугода. Если должника выявили после 1 января 2024 года, то на установку прибора отводится три месяца.

Граждане будут обязаны предоставить доступ в помещение и компенсировать поставщику электроэнергии или сетевой компании стоимость умного счетчика.

После установки прибор позволит дистанционно ограничивать электроснабжение потребителя, если он снова не будет платить по счетам.

Если должник отказывается установить такой счетчик, ему грозит штраф.

Сколько стоит умный счетчик?

Такие приборы учета аналогичны обычным счетчикам, однако имеют дополнительные функции. Так, они обеспечивают дистанционную передачу показаний — в результате у потребителей нет необходимости ежемесячно подавать соответствующие цифры поставщику электроэнергии.

Умный счетчик также позволит дистанционно ограничивать подачу электроэнергии по команде с сервера поставщика в случае крупной задолженности. Разблокировка также происходит удаленно — сразу после оплаты задолженности.

Умные приборы умеют анализировать потребление электроэнергии, фиксируют перебои с подачей, попытки внешнего воздействия.

Сейчас на рынке стоимость счетчика с функцией удаленного ограничения электроэнергии находится в диапазоне 14–40 тысяч рублей с учетом монтажа и наладки, пишет «Коммерсантъ». В последние месяцы цена таких приборов выросла на 30–50% из-за санкций и логистических проблем.

Стоит отметить, что добросовестным потребителям с 2022 года также постепенно начали устанавливать счетчики с дистанционным отключением — однако бесплатно, по мере выхода из строя или истечения срока эксплуатации старого прибора учета.

Зачем нужны новые правила

Карательные поправки в законодательство призваны упростить принятие мер против злостных неплательщиков, которые длительное время не оплачивают потребляемые ресурсы. По мнению Минэнерго, установка таких счетчиков повысит платежную дисциплину.

При этом подчеркивается, что удаленное ограничение подачи электроэнергии будет применяться только к тем потребителям, которые в течение года получили неоднократные уведомления о необходимости погасить задолженность. Если гражданин пропустит разовый платеж, отключение электричества ему не угрожает.