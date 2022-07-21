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Робота-собаку вооружили автоматом Калашникова

Источник:
The Verge
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Фото: © кадр из видео

Видео с роботом-собакой, вооруженной автоматом Калашникова, появилось в Сети. Энтузиасты выяснили, что необычная разработка принадлежит российскому изобретателю и бизнесмену Александру Атаманову.

На опубликованных кадрах робот с автоматом Калашникова перемещается в тире на открытом воздухе и стреляет по мишеням. При этом неясно, может ли механическая собака прицеливаться и выполнять стрельбу в автономном режиме.

Ролик был загружен в сеть основателем стартапа Hoversurf Александром Атамановым, который ранее уже публиковал изображения доработанной версии робота-собаки Unitree. На видео робот носит надпись «Атаманов».

Издание The Verge отмечает, что вряд ли робот из ролика представляет собой серьезную боевую разработку — в частности, такие аппараты можно запрограммировать на качественную компенсацию отдачи, однако по видео ясно, что этого сделано не было.

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Топ комментариев

pepelmetal

салорейх не задумывается о том что будет, если реактор бахнут и ветер в их сторону подует? Хотя там и...

Dima73

То-есть Зеленский=бесхребетный☺

volodey19760802

Следующий наверное платиновый будет????

Kam1kadze

Могут сэкономить на обучении, обучая только взлету. Посадка им все равно не понадобится.