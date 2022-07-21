Робота-собаку вооружили автоматом Калашникова

Видео с роботом-собакой, вооруженной автоматом Калашникова, появилось в Сети. Энтузиасты выяснили, что необычная разработка принадлежит российскому изобретателю и бизнесмену Александру Атаманову.

На опубликованных кадрах робот с автоматом Калашникова перемещается в тире на открытом воздухе и стреляет по мишеням. При этом неясно, может ли механическая собака прицеливаться и выполнять стрельбу в автономном режиме.

Ролик был загружен в сеть основателем стартапа Hoversurf Александром Атамановым, который ранее уже публиковал изображения доработанной версии робота-собаки Unitree. На видео робот носит надпись «Атаманов».

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Издание The Verge отмечает, что вряд ли робот из ролика представляет собой серьезную боевую разработку — в частности, такие аппараты можно запрограммировать на качественную компенсацию отдачи, однако по видео ясно, что этого сделано не было.