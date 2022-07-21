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Песков оценил состояние здоровья Путина

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин чувствует себя хорошо и не испытывает проблем со здоровьем, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Украинские информационные специалисты в кавычках, и американские, и британские в последние месяцы вбрасывают разные утки насчет состояния здоровья президента. Это не что иное, как утки», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Комментируя слова Путина о возникшей простуде из-за кондиционера во время его визита в Тегеран, Песков подчеркнул, что его это также коснулось. «У меня то же самое. Не знаю, как было у других членов делегации. Так бывает. Ничего страшного», — отметил он.

Путин посетил Тегеран 19 июля, где встретился с президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ирана Ибрахимом Раиси. На следующий день президент выступал на форуме «Сильные идеи для нового времени» и кашлял во время речи.

Российский лидер уточнил, что в Тегеране стояла жара под 40 градусов, в результате он простыл под кондиционером. Глава американского ЦРУ Уильям Бернс заявил, что, несмотря на слухи о болезни президента России, Путин «слишком здоровый».

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Политика #Россия
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Топ комментариев

pepelmetal

салорейх не задумывается о том что будет, если реактор бахнут и ветер в их сторону подует? Хотя там и...

Kam1kadze

Могут сэкономить на обучении, обучая только взлету. Посадка им все равно не понадобится.

volodey19760802

Следующий наверное платиновый будет????

number10

Это начало процесса, что Украины, как государства почти нет.