Песков оценил состояние здоровья Путина

Президент Владимир Путин чувствует себя хорошо и не испытывает проблем со здоровьем, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Украинские информационные специалисты в кавычках, и американские, и британские в последние месяцы вбрасывают разные утки насчет состояния здоровья президента. Это не что иное, как утки», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Комментируя слова Путина о возникшей простуде из-за кондиционера во время его визита в Тегеран, Песков подчеркнул, что его это также коснулось. «У меня то же самое. Не знаю, как было у других членов делегации. Так бывает. Ничего страшного», — отметил он.

Путин посетил Тегеран 19 июля, где встретился с президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ирана Ибрахимом Раиси. На следующий день президент выступал на форуме «Сильные идеи для нового времени» и кашлял во время речи.

Российский лидер уточнил, что в Тегеране стояла жара под 40 градусов, в результате он простыл под кондиционером. Глава американского ЦРУ Уильям Бернс заявил, что, несмотря на слухи о болезни президента России, Путин «слишком здоровый».