Губернатор назвал новосибирского депутата «не самой умной девицей»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал «не самой умной девицей» депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову, которая написала скандальный пост про похороны военных.

В посте в твиттере Хельги Пироговой было написано о похоронах военных. Этот пост она удалила. Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов назвал это высказывание кощунственным, а также призвал наказать депутата горсовета Хельгу Пирогову.

Пирогова рассказала, что зампред областного парламента вырвал ее слова из контекста, а своим письмом он якобы «манипулирует эмоциями своих читателей».

«Не могу остаться в стороне и не прокомментировать абсолютно циничную выходку муниципального депутата города Новосибирска Хельги Пироговой, которая позволила себе совершенно недопустимое высказывание в адрес погибших российских солдат в социальной сети. Уверен, что правоохранительные органы дадут оценку этим действиям», — написал Травников в телеграме.

По его словам, вне зависимости от политических убеждений, существуют общечеловеческие, моральные нормы. А они были грубо попраны.

«Естественная для нашего народа реакция максимальной нетерпимости к тем, кто оскверняет память павших за Родину. Непонятно затянувшееся обсуждение темы на разных ресурсах, лукавые попытки перепечатать жалкие объяснения гражданки Пироговой. Господа, вы определитесь! Если вы зa Россию, зa наших ребят, — четко и смело заявите об этом. Если против, —также не прячьтесь за спиной не самой умной городской девицы», — отметил Травников.