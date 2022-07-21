СК оценит высказывания новосибирского депутата о погибших военных

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям провести проверку в отношении депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой после ее высказываний о похоронах военных, сообщается на сайте ведомства.

В ряде средств массовой информации сообщается, что депутаты из Новосибирской области обратились к председателю СК России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности депутата Пироговой в связи с опубликованным ею комментарием в социальной сети о погибших российских военнослужащих.

Глава ведомства поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о ее результатах.

В посте Хельги Пироговой было написано о роскошных похоронах военных. Этот пост из твиттера она удалила. Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов назвал это высказывание кощунственным, а также призвал наказать депутата горсовета Хельгу Пирогову.

Пирогова рассказала, что зампред областного парламента вырвал ее слова из контекста, а своим письмом он якобы «манипулирует эмоциями своих читателей».