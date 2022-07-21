НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

СК оценит высказывания новосибирского депутата о погибших военных

Источник:
Sibnet.ru
140 0
Фото: © vk.com/khelgapirogova

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям провести проверку в отношении депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой после ее высказываний о похоронах военных, сообщается на сайте ведомства.

В ряде средств массовой информации сообщается, что депутаты из Новосибирской области обратились к председателю СК России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности депутата Пироговой в связи с опубликованным ею комментарием в социальной сети о погибших российских военнослужащих.

Глава ведомства поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о ее результатах.

В посте Хельги Пироговой было написано о роскошных похоронах военных. Этот пост из твиттера она удалила. Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов назвал это высказывание кощунственным, а также призвал наказать депутата горсовета Хельгу Пирогову. 

Пирогова рассказала, что зампред областного парламента вырвал ее слова из контекста, а своим письмом он якобы «манипулирует эмоциями своих читателей».

Еще по теме
Ученые нашли связь между землетрясениями и солнечной активностью
Ученые создали систему молекулярного тестирования для диагностики рака
Следователи проверят смерть Дмитрия Колкера после ареста
Новосибирцы потратили баллы Ростелекома на Wink и «ЛитРес»
смотреть все
Сибирь #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Самые добрые и трогательные: лучшие фильмы про собак
18.07.2022 23:57
info.sibnet.ru
Шоу «Голос»: каким будет новый сезон?
14.07.2022 23:51
info.sibnet.ru
Медицинский сериал «Спросите медсестру» стартует на Первом канале
10.07.2022 11:17
info.sibnet.ru
Звезды поп-рока: лучшие песни про Донбасс
18.06.2022 22:14
Самое популярное
«Двойной фаллос» появился на рубле
Астрономы получили таинственное послание из космоса
Белый медведь с застрявшей на зубах банкой вышел к людям в Диксоне
Китайский эксперт объяснил, как Путин сломал планы Запада
Обсуждение (0)
Картина дня
Директор ЦРУ раскрыл разведданные о здоровье Путина
Белый дом разъяснил слова Байдена о его «заболевании раком»
Финансист объяснил, почему рубль «завис» в одной точке
Дачникам разрешили разводить кур и кроликов на своих участках
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
54
Шойгу приказал лишить ВСУ возможности наносить удары по городам
53
Уровень доверия россиян Путину превысил 81%
39
Минфин нашел способ «уронить» курс рубля
33
Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска
32
Украина назвала «поражение России» главным условием для переговоров