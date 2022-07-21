Новак назвал условие отказа России от экспорта нефти

Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения ограничений на ее цену, она окажется ниже затрат на добычу, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Страны «Большой семерки» заявили о намерении попытаться ограничить цены на российскую нефть и обсудить такую возможность с другими государствами. Обсуждается возможность запрета на морские поставки в случае, если цена нефти превышает потолок.

«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, <...> естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем», — цитирует ТАСС Новака.

Ранее заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что Вашингтон намерен ввести потолок цен на нефть из России к декабрю 2022 года.