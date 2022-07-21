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Спецназ применил на Украине самую дальнобойную винтовку «Сумрак»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Lobaev Arms

Российские силы впервые в боевых условиях применили на Украине самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С «Сумрак» — снайперы использовали ее под Харьковом и Киевом, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«Российские спецподразделения в зоне проведения военной операции на Украине впервые стали применять сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14С. В частности, она использовалась снайперами под Харьковом и Киевом, но достаточно редко, так как не всегда для ее нормальной работы на большие расстояния подходила местность», — сказал источник.

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По его словам, достоинство «Сумрака» — это сочетание мощных патронов, крупного калибра и высокой точности стрельбы на сверхдальние расстояния. «Она достаточно тяжелая, сопоставима по весу, а также для нее достаточно дорогие патроны, и их сложно достать, особенно в условиях боевых действий», — сказал собеседник агентства.

СВЛК-14С (Снайперская винтовка Лобаева крупнокалиберная) разработана частной оружейной компанией Lobaev Arms в 2012 году. Британское издание Daily Mail назвало «Сумрак» «самой дальнобойной в мире» и претендующей на звание «самой смертоносной». В 2017 году она поставила мировой рекорд — цель была поражена на расстоянии в 4 210 метров.

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Оборона #Оружие
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