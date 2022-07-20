Автобус с детьми перевернулся на Алтае

Перевозивший детей автобус опрокинулся на трассе в Алтайском крае, из 34 травмы получили четверо, сообщила прокуратура региона.

Инцидент произошел в Солонешенском районе, автобус съехал с трассы и опрокинулся. Четырем пострадавшим детям потребовалась медицинская помощь, также травмы получил водитель.

Прокуроры организовали проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних.

По данным МВД, авария произошла 16.00 часов на автодороге К-12 Быканов мост – Солоновка – Солонешное – граница с Республикой Алтай. По предварительным данным полиции, в автобусе находились 33 несовершеннолетних и два сопровождающих.

Как уточняет Министерство спорта края, воспитанники краевой школы олимпийского резерва по художественной гимнастике ехали на двух автобусах для участия в спортивных сборах на турбазе «Искра».

Помощь детям оказали медицинские работники Солонешенского района, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Воспитанники школы по художественной гимнастике уже доставлены на место проведения спортивных сборов. Всего в двух автобусах находилось более 60 детей.