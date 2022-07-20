Круглогодичный турмаршрут разработают для Шерегеша

Концепция совместного развития спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» и Шорского национального парка будет разработана в Кемеровской области, сообщает облправительство.

«Летом это будет путешествие по реке, а зимой — по горным тропам. Задача стоит сделать максимально интересное туристическое место, но при этом соблюдать четко все правила и нормы законодательства при освоении территорий. Совместная концепция по развитию СТК "Шерегеш" и Шорского национального парка станет уникальной для России», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

Туристы, отдыхающие на территории спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» могут посетить Шорский национальный парк. Разработаны летние и зимние программы по территории парка, что способствует обеспечению круглогодичности СТК «Шерегеш».

Среди предложений — шесть водных маршрутов, автомобильный и снегоходный, а также три экологические тропы для пешего туризма. В каждый из них включены самые живописные и заповедные уголки парка.

Также можно приобрести путевку у туроператоров по внутреннему туризму, которые предлагают различные комбинированные маршруты, включающие в себя посещение Шорского национального парка. Среди таких предложений — сплав на катамаранах по реке Пызас, посещение Перлагольской пещеры, путь к которой проходит по территории парка.