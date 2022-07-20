Круглогодичный турмаршрут разработают для Шерегеша

Концепция совместного развития спортивно-туристического
комплекса «Шерегеш» и Шорского национального парка будет разработана в
Кемеровской области, сообщает облправительство.
«Летом это будет путешествие по реке, а зимой — по горным
тропам. Задача стоит сделать максимально интересное туристическое место, но при
этом соблюдать четко все правила и нормы законодательства при освоении
территорий. Совместная концепция по развитию СТК "Шерегеш" и Шорского
национального парка станет уникальной для России», — сказал губернатор Сергей
Цивилев.
Туристы, отдыхающие на территории спортивно-туристического
комплекса «Шерегеш» могут посетить Шорский национальный парк. Разработаны
летние и зимние программы по территории парка, что способствует обеспечению
круглогодичности СТК «Шерегеш».
Среди предложений — шесть водных маршрутов, автомобильный и
снегоходный, а также три экологические тропы для пешего туризма. В каждый из
них включены самые живописные и заповедные уголки парка.
Также можно приобрести путевку у туроператоров по
внутреннему туризму, которые предлагают различные комбинированные маршруты,
включающие в себя посещение Шорского национального парка. Среди таких
предложений — сплав на катамаранах по реке Пызас, посещение Перлагольской
пещеры, путь к которой проходит по территории парка.