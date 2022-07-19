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Следователи проверят смерть Дмитрия Колкера после ареста

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/id20275838

Главное военно-следственное управление СКР начало проверку по факту смерти больного раком Дмитрия Колкера, которого арестовали по делу об госзизмене, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

В отношении Колкера расследуется уголовное дело о государственной измене (статья 275 УК). 30 июня он был задержан в больнице Новосибирска, заключен под стражу, перевезен в Москву, где 2 июля скончался. У него был рак поджелудочной железы четвертой стадии. Несмотря на это его арестовали. Новосибирский областной суд признал заключение ученого под стражу законным.

Заявление о преступлении по факту смерти ученого Дмитрия Колкера зарегистрировано в Главном военно-следственном управлении СКР, по нему начата проверка, сообщает его защитник адвокат Александр Федулов. Военно-следственный отдел расследует преступления, совершенные сотрудниками ФСБ.

Тело ученого выдано семье, во вторник в Новосибирске прошло прощание с ним. 

Терапевт Новосибирской областной больницы, выдавший для суда по мере пресечения справку о том, что состояние здоровья Колкера позволяет ему участвовать в следственных действиях, срочно ушел в отпуск, отметил Чиков.

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Алекс555

Практически воюют не украина а западный альянс с камандующим сэр США. Украина так,пушечное мясо.

D762

С кем договариваться Россия будет? им приказ был дан - до Последнего украинца... так мы подождём!

М. Алейников

Интересно сколько в месяц тратится на Путина что он считает что 11 908 рублей считается границей бедности....

mosquito__2010

Кулеба просто Находка в качестве могильщика Украинской государственности.