Следователи проверят смерть Дмитрия Колкера после ареста

Главное военно-следственное управление СКР начало проверку по факту смерти больного раком Дмитрия Колкера, которого арестовали по делу об госзизмене, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

В отношении Колкера расследуется уголовное дело о государственной измене (статья 275 УК). 30 июня он был задержан в больнице Новосибирска, заключен под стражу, перевезен в Москву, где 2 июля скончался. У него был рак поджелудочной железы четвертой стадии. Несмотря на это его арестовали. Новосибирский областной суд признал заключение ученого под стражу законным.

Заявление о преступлении по факту смерти ученого Дмитрия Колкера зарегистрировано в Главном военно-следственном управлении СКР, по нему начата проверка, сообщает его защитник адвокат Александр Федулов. Военно-следственный отдел расследует преступления, совершенные сотрудниками ФСБ.

Тело ученого выдано семье, во вторник в Новосибирске прошло прощание с ним.

Терапевт Новосибирской областной больницы, выдавший для суда по мере пресечения справку о том, что состояние здоровья Колкера позволяет ему участвовать в следственных действиях, срочно ушел в отпуск, отметил Чиков.