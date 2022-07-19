Минфин нашел способ «уронить» курс рубля

Министерство финансов РФ предложило закупать валюту на доходы от продажи нефти по цене свыше 60 долларов за баррель. Это позволит ослабить курс рубля.

Ведомство предлагает изменить бюджетное правило в следующих параметрах: ориентироваться при расчете базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения в 60 долларов за баррель и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки, пишут «Ведомости».

Ранее Минфин мог оказывать влияние на курс с помощью покупок валюты в рамках бюджетного правила, но из-за санкций лишился такой возможности. При этом укрепление российской валюты на один рубль приводит к потерям бюджета в 130-200 миллиардов рублей.

Использование дополнительных доходов казны от высокой цены на нефть до спецоперации на Украине было ограничено бюджетным правилом, которое предписывало направлять сверхдоходы на пополнение Фонда национального благосостояния. Однако сейчас оно отменено.

Если государство начнет массовые закупки валют дружественных стран вместо евро и доллара, курс рубля к американской валюте снизится на 10-20 рублей, предполагают эксперты. Это позволит вернуться на уровень 60-70 рублей за доллар.