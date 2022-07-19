Стартовал кастинг на шоу «Дом исполнения желаний» с Блиновской

Канал ТВ-3 запустил кастинги на новые шоу, среди них проект «Дом исполнения желаний» с Еленой Блиновской.

Блиновская прославилась благодаря марафонам желаний, где учила подписчиков в соцсетях правильно формировать мечты и обретать благополучие. Подробностей о проекте с ее участием на ТВ-3 пока нет.

Среди других кастингов, которые стартовали на канале, — игровое реалити «Наследники и самозванцы» и новый сезон мейковер-шоу «Новый день».

Чтобы зарегистрироваться на кастинг, достаточно заполнить заявку со всеми требованиями на официальном сайте канала ТВ-3.