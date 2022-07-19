НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Стартовал кастинг на шоу «Дом исполнения желаний» с Блиновской

Источник:
Sibnet.ru
335 0
Фото: © пресс-служба ТВ-3

Канал ТВ-3 запустил кастинги на новые шоу, среди них проект «Дом исполнения желаний» с Еленой Блиновской.

Блиновская прославилась благодаря марафонам желаний, где учила подписчиков в соцсетях правильно формировать мечты и обретать благополучие. Подробностей о проекте с ее участием на ТВ-3 пока нет.

Среди других кастингов, которые стартовали на канале, — игровое реалити «Наследники и самозванцы» и новый сезон мейковер-шоу «Новый день».

Чтобы зарегистрироваться на кастинг, достаточно заполнить заявку со всеми требованиями на официальном сайте канала ТВ-3.

Еще по теме
Появились подробности о новом шоу «Аватар» на НТВ
Женщину с плакатом на Первом канале снова задержала полиция
Шоу «Голос»: каким будет новый сезон?
«Идеальные незнакомцы» на ТНТ будут выбирать между деньгами и любовью
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия переведет экономику на военные рельсы
Астрономы получили таинственное послание из космоса
Китайский эксперт объяснил, как Путин сломал планы Запада
Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Самое обсуждаемое
54
Шойгу приказал лишить ВСУ возможности наносить удары по городам
53
Уровень доверия россиян Путину превысил 81%
38
Названа дата референдума о присоединении Запорожья к России
38
Украинская армия решила оставить Северск
33
Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска