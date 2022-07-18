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Ученые придумали простой способ ускорить закипание воды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Команда физиков из Массачусетского технологического института разработала способ ускорить закипание воды с одновременным снижением затрат энергии. Добиться такого эффекта удалось с помощью определенной структуры поверхности нагревательного элемента.

Обычный электрический чайник использует спираль или нагревательный диск. При нагревании на дне появляются пузырьки, наполненные паром. Если их много, они формируют газовую прослойку, которая уменьшает передачу тепла от нагревательного элемента к жидкости.

Открытый исследователями способ заключается в особой конструкции нагревательного элемента, который исключает формирование такого газового слоя. Для этого на его поверхности расположены микроскопические канавки и миниатюрные возвышения.

Подобная структура нагревательного элемента создает постоянный поток жидкости, который повышает эффективность нагрева. Эксперименты показали, что коэффициент теплопередачи у нового элемента почти в четыре раза выше, чем у обычного.

Разработка позволит существенно экономить энергию в самых разных процессах, где используется кипение. В частности, ученые рассчитывают на внедрение открытия в паровых турбинах.

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